"Üksikute negatiivsete juhtumite põhjal kiireid järeldusi teha on väga ennatlik. Pigem tuleks analüüsida relvaloe saamisele eelneva protseduurikat," arvas Lillo. "Kui me juhiloa anname välja pärast positiivset eksamit ja sellele kohustuslikku eelnevat õppeperioodi, siis relvaloa taotlemise puhul võid sa tulla eksamile ilma, et sa oleksid relvast laskmist spetsialisti käe all harjutanud."

Eestis omab relvaluba 26 000 inimest, kelle käsutuses on 54 500 tulirelva. Lillo avaldas, et tema meelest pole relvi liiga palju. Ta selgitas, et relvadel on erinev otstarve ning osa relvi on vajalikud turvalisuse tagamiseks ning osadega käiakse jahil. Seega ei saa öelda 26 000 suvalisel inimesel on kodus niisama relv vedelemas.

Hiljuti on eestlasi vapustanud mitmed avalikus kohas aset leidnud tulistamised. Lasketiiru Top Gun juht Elmar Lillo rääkis "Vikerhommikus", et tema meelest ei ole eestlastel liiga palju relvi.

"Relvaloa eksam kujutab endast nii teoreetilisi kui praktilisi relva käsitsemise oskuste hindamist. Kõne all on nii relvaseaduse tundmine ja vastutuse evimine kui ka hädakaitse põhireeglite tundmine. Muidugi on esikohal ohutus. Kui ohutusreeglites relvaloa eksamil eksid, siis kukud läbi," kirjeldas Lillo.

Lasketiirus käib erinev kontingent

Lasketiirus käivitest inimestest rääkides kõneles Lillo, et suur osa on neid, kelle on relvaluba olema ning kes käivad tiirus oma oskusi täiendamas. Teine grupp inimesi on need, kellel on relva kasutamise kogemus (nt ajateenijad) ning kes võtavad oma sõbrad lasketiiru kaasa.

"Ma väga ei mäleta, et keegi oleks tiiru tulnud pahatahtliku kavatsusega või ebaeetilise mõtteid kandes või alkoholijoobes," kinnitas Lillo. Ta lisas, et relva kätteandmisele eelneb põhjalik ohutusinstruktaaž. "Räägime ka sellest, et relv on kõrgemate väärtuste kaitseks, mitte isikliku viha või depressiooni väljaelamiseks," täpsustas Lillo.

Jutuks tuli ka see, et ameeriklastel on kodus relvi. Samas on meie põhjanaabritel Soomes enese ja vara kaitseks relva omamine keelatud. Seadus ütleb seal, et ohu korral tuleb politsei kutsuda. Lillo nentis, et soomlaste ja eestlaste ajalooline taust on selle koha pealt erinev.

"Kui meid 30ndate aastate lõpus ära hakati viima, siis meil ei olnud võimalust politseisse helistada," ütles Lillo küüditamisele viidates.

Mees lisas, et kuigi viimasel ajal on olnud palju tulistamisi, on see pigem juhus.