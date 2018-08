Riik haub plaane selle kohta, kuidas tulevikus isikutuvastuse juures järjest rohkem biomeetrilisi andmeid ära kasutada. Nüüd on siseministeeriumi kokku kutsutud töörühm valmis saanud asja kontseptsiooni, kus pakutakse muuseas välja ka võimalust, et ID-kaardiga sisse logides ei peaks enam kasutama PIN-koode, vaid võiks inimese tuvastada lihtsalt ta sõrmejälje abil.

Et see saaks reaalsuseks, oleks vaja luua riigi keskne automaatne biomeetriline identifitseerimissüsteem ehk ABIS, kirjutab Geenius.ee. See süsteem võimaldakski kontrollida biomeetrilisi ja biograafilisi andmeid, teostada üks-ühele ja üks-mitmele biomeetriliste tunnuste võrdlust.