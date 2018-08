Tänase saate külaline Sirli Savolainen on elanud Mehhikos ligi kümme aastat.

Sirli sõnul on mehhiklaste jaoks ülitähtis imidž – keda sa tunned, milline on sinu välimus, kus sa käid söömas. Kui oled juhuslikult aga heleda naha ja juustega, siis avanevad uksed võluväel. Näiteks jutustab Sirli, kuidas teda kutsutakse tasuta parimatesse restoranidesse einestama (et teised näeksid, et ka välismaalased käivad seal) ning ta on isegi mänginud Mehhikos ülipopulaarsetes telenovelades ehk seebikates. Hiljuti osales ta muusiku Felix Riboti muusikavideos „Ahora“.

Samas tõdeb Sirli, et tihti mõtleb ta, kas peaks ikka Mehhikosse alatiseks jääma. Seda just hetkedel, kui lähedaste inimestega midagi juhtub – näiteks on üks tema sõber maha lastud ja teist püüti mõrvata. Kahjuks on Mehhiko tõeliselt vägivaldne maa.

Lõpetuseks räägime Mehhiko klišeedest nagu pidev tequila joomine, sombrerod, eeslid, kaktused – ja kas need ikka vastavad tõele.

Vestlust juhib Liina Metsküla.

Tule ja jälgi meid Soundcloudis või Facebookis: