AROUND THE SUN (ümber päikese - ingl.k. - toim.) on indipopibänd, kuhu kuuluvad kaks Tallinnast pärit noormeest Daniel Rukovitškin ja Daniil Kotilevitš. Noored ja andekad mehed on kindlaks sihiks võtnud muusika tegemise kui oma elukutse ja unistavad suurtest festivalilavadest nagu Lollapalooza ja Coachella. Oma eesmärkide poole on noormehed liikumas vaikselt, aga sihikindlalt. AROUND THE SUN on ennast näidanud muusikafestivalil Tallinn Music Week 2017. Nende loominguga on muusikagurmaanid saanud tutvuda ülemaailmses kontserdisarjas Sofar Sounds ja hiljuti esinesid "päikesepoisid" elustiilifestivalil Sweet Spot. Mehed on esinenud ka koolides ja Tallinna vanalinna tänavatel.

Noormehed on suunanud kogu oma energia bänditegemisele ja hetkel on see nende põhitöö. Selle kõrvalt õpitakse: Daniil asub sügisel Eesti muusika- ja teatriakadeemias tudeerima helitehikat ning Daniel ammutab teadmisi Tallinna ülikooli Balti filmi- ja meediakoolis ristmeedia erialal. Noored on oma muusikalised teadmised saanud muusikakoolist, kuid nimetavad end pigem iseõppijateks. Küsimuse peale, miks bänd just sellise nime said, naeravad mõlemad. "Päike, see on kõik! Päike, see on elu. Selle ümber me kõik oleme ja elame," selgitab Daniel.

Noortebändi konkurssi sihtisid mehed eelkõige kajastuse pärast. "Me oleme noor bänd ning oleme huvitatud kõikidest konkurssidest, mis siin aset leiavad." Kui rääkida Noortebändist, siis leiavad nad, et see on üks parimaid võimalusi endale nime teha.

Kuigi AROUND THE SUNi poisid vaatavad Eesti piiridest väljapoole, siis muusikalises võtmes on neid inspireerinud kodumaa artistid nagu Frankie Animal, NOËP ja Ewert And The Two Dragons. Lääne muusikast on Daniel ja Daniil enda loomingut lasknud mõjutada Inglise rokkbändil The 1975 ja Inglise indipopibändil The XX. "Nende stiil on mõjutanud meie muusikat suurel määral."

"Noortebänd 2018" poolfinalist AROUND THE SUN (Jörgen Norkroos)

Peale kuulsuse ja au ootab Noortebändi võitjat reis Groningeni mainekale muusikafestivalile Eurosonic, kus on võimalus kohtuda muusikamaailma tipptegijatega. Eesti artistidest on eelnevatel aastatel festivalil üles astunud Kerli, Trad.Attack! ja Ewert and the Two Dragons.

Võitja saab salvestada ja välja anda minialbumi. Auhinnapaketi koguväärtus on 3500 eurot ning see antakse välja koos Noortebändi peasponsori Kinemaga.

Poolfinaalid toimuvad 4., 5. ja 6. oktoobril Tallinnas, Tartus ja Pärnus. Konkursi suurejooneline finaal on 9. novembril. Poolfinalistid valiti välja demovoorust edasipääsenute ning piirkondlikel konkurssidel osalejate vahel. Sel aastal laekus demovooru 47 kandideerimistaotlust, kust valiti välja 15 parimat.

Videoloos selguvad põnevad faktid selle kohta, kuidas noormehed end vormis hoiavad, millisele austatud inimesele on õnnestunud AROUND THE SUNil esineda ja mida põnevat telliksid mehed kontserdil lava taha.

Bändi tegemist võrdlevad mehed ettevõtlusega, kus ühel on ideede genereerimise ja planeerimise roll ning teine saab neid teoks teha. "Nagu arhitekt ja kunstnik," armastab Rukovitškin selle kohta öelda. Oma kahe tegutsemisaasta jooksul on noored aga aru saanud, et ilma rahata korralikult tegutseda ei saa. AROUND THE SUN on küll instrumentaalansambel, kuid erinevates projektides on kasutatud lauljaid. "La forza" esituseks on vokaalselt toetamas Alina Juldaškina.