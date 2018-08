Ajakirjanik võtab intervjuu vanalt meremehelt.

"Mis oli teie elus kõige suurem torm?"

"See oli kirjanduslik torm!"

"Ma ei saa aru, mis mõttes?"

"See juhtus sel päeval, kui mu naine luges mingist raamatust, et igal meremehel on võõras sadamas uus naine!"