Tallinnas ja Harjumaal mõõdavad politseipatrullid teisipäeval kiirust. Politseinikud on väljas nii linnas kui maanteedel.

Põhja prefektuur annab teada, et täna päeva esimeses pooles näeb Harjumaal ja Tallinnas kiirust mõõtvaid patrulle Tammsaare teel ja Vabaduse puiesteel. Lõunapausile sõites võid kohata patrulli Sõle tänaval ning Pärnu maantee ja Liivalaia ristmikul. Pärastlõunal ja õhtul rahustatakse liiklust Ahtri tänaval, kesklinnas Narva maanteel ning Viimsis ja Pirital.



Korrakaitsjad on väljas ka maanteedel. Politseipatrull on Tallinna ringteel ajavahemikul 12-14 ja 17-20, Tallinna-Tartu maanteel kell 14-17 ning Tallinna-Narva maanteel kell 12-15. Pärast kella 15 liigub üks patrull ka Jägala-Kärevete teel.



Kui sa siiski patrulli ei märka, siis on politseinikud väljakutsel või mõne rikkujaga ametis. Rahulikku kulgemist!