Maanteeamet mõõtis kahel pindamisobjektil sõidukite kiiruseid, et näha, kui palju peetakse kinni kehtestatud ajutisest piirkiirusest 30 km/h. Selgus, et 90% autojuhtidest ületas kehtestatud piirangut.

„Pindamisobjektidel on kehtestatud piirkiirusest kinni pidamine väga oluline, et tagada tee kvaliteet ja pikaajaline säilimine,“ selgitas maanteeameti Lõuna regiooni ehitusvaldkonna juht Janar Taal. 12.–15. juuli mõõdeti kiiruseid Türi–Arkma objektil, mida läbis mõlemas suunas kokku 10 569 sõiduautot ja 2808 veokit. Sellel objektil ületasid kehtestatud piirkiirust sõiduautodest 87% ja veokitest 86%. 85% liiklejatest sõitis kuni 60 km/h. Maksimaalne mõõdetud kiirus objektil oli 117 km/h.

Samuti mõõdeti 17.–19. juuli Paide–Mündi–Mäeküla pindamisobjektil piirkiirusest kinni pidamist. Kokku läbis antud objekti 866 sõiduautot ja 294 veokit. Kehtestatud piirkiirust ületasid sõiduautodest 92% ja veokitest 89%. 85% liiklejatest sõitis kiirusega kuni 84 km/h. Maksimaalne mõõdetud kiirus oli 130 km/h.

Paljud autojuhid teavad omast kogemusest, et värsketel pindamisobjektidel kiiruse ületamine võib kaasa tuua bituumeniga määrdunud auto ning lahtisest killustikust tingitud täkked või mõrad autoklaasil. „Vähem teadvustatakse, et kui killustiku nakke tekkimise perioodil teel kiirust ületada, sõidetakse bituumeniga kaetud killustik teelt lahti ning tee remont tuleb teha uuesti hiljemalt kahe aasta jooksul, mõnel juhul ka samal aastal,“ lisas Taal.

Piirkiirust 30 km/h rakendatakse pindamistöödel tavapäraselt kuni kolme päeva jooksul. See tuleneb asjaolust, et sideaine ehk bituumeni ja killustiku vahelise nakke saavutamine võtab aega kuni kolm ööpäeva. Kuumade ilmade korral võib see protsess pikeneda. Sel perioodil ei saa ka teekattelt ära harjata lahtist killustikku, mida laotatakse alati natuke rohkem, et killustiku terad asuksid tihedalt üksteise kõrval ning kataksid ühtlaselt pinna. See on aga kiiruse ületamise korral ohtlik liiklejatele endile.