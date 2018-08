LHV pensionifondide ideoloogi Andres Viisemanni kinnitusel sünnib rikkus siis, kui kevadel pannakse kartuleid üks vagu rohkem maha ning sügisel müüakse osa neist kasumiga ära ja järgmisel aastal pannakse maha kaks vagu rohkem.

"Pensionifondide roll on küsitav, kui need lihtsalt korjavad raha kokku ja saadavad selle välismaale," kõneles Viisemann Ärilehes. "See ei ole suures pildis õige lähenemine, kui saadame igal aastal 400 miljonit eurot riigist välja, kuid plaksutame iga mõnemiljonilise välisinvesteeringu peale. Tasakaalustatud portfell eeldab loomulikult ka rahvusvahelisi investeeringuid, kuid välismaiseid investeeringuid on fondides piisavalt. Nüüd tuleks leida viis, kuidas pensionifondide kapital Eesti majanduse kasuks tööle panna."

