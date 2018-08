Esmaspäeval kell 19.27 juhtus liiklusõnnetus Jõgevamaal Mustvee vallas Vanasaare-Ruskavere tee esimesel kilomeetril, kus enne kruusateelt peateele sõitmist mootorrattaga Harley-Davidson pidurdanud 33-aastane naine kaotas sõiduki üle kontrolli ja kukkus. Mootorrattur viidi Tartu ülikooli kliinikumi.

Esmaspäeval kell 19.47 teatati liiklusõnnetusest Tallinnas Mustakivi tee 13 juures, kus mööda kõnniteed sõitnud jalgrattur, 65-aastane naine, kaotas sõiduki üle kontrolli ja kukkus. Jalgrattur viid Ida-Tallinna keskhaiglasse.

Esmaspäeval kell 20.21 juhtus liiklusõnnetus Tallinnas K. Türnpu tn 11 juures, kus mööda kõnniteed liikunud jalgrattur, 56-aastane mees, kaotas sõiduki üle kontrolli ja kukkus. Jalgrattur viidi Põhja-Eesti regionaalhaiglasse.

Esmaspäeva hilisõhtul kell 23.19 sai häirekeskus teate liiklusõnnetusest Märjamaa vallas Käbikülas, kus Tallinn-Pärnu-Ikla maantee 46. kilomeetril põrkasid kokku veoauto ja sõiduauto Volkswagen Golf. Õnnetuses hukkus sõiduautot juhtinud 29-aastane mees. Veoauto süttis kokkupõrke tagajärjel põlema. Veoautot juhtinud kaine 48-aastane Läti kodanikust mees sai viga ja toimetati haiglasse.

Ärandatud sõidukite kohta teateid ei laekunud.

Leitud sõidukid

Lõuna prefektuur haldusalast leiti pruun Volkswagen Passat numbrimärgiga 777MDI (2016). Lääne prefektuur haldusalast leidi beež Hyundai Getz numbrimärgiga 330AYL (2007).

Suvised pidustused on ukse ees. Selleks, et neid täiel rinnal nautida, on mõistlik piiri pidada nii kiiruse kui ka alkoholiga. Liiklusõnnetuste eripära on see, et nad tavaliselt hüüavad tulles. Politsei palub juhtidel kaasreisijatele korrutada, et nad turvavöö kinnitaksid. Turvavöö saab elu päästa, kui seda kasutatakse.