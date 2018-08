Nublu on hästi õpetlik tüüp mu jaoks. Vaimukas ja chill karakter. Mul on meeletult hea meel, et ta tuli. Kui temast esimesi kordi kirjutama hakati,kuulasin ta Soundcloudis olevaid lugusid ja esimesed lood jätsid täiesti külmaks. Paigutasin ta Eesti räpi naivismi koolkonda kus, kui stilistika kõrvale jätta, siis Aropi "Kiki Miki" juba ees oli.

Ma ütlen naivism selliste räpinarratiivide kohta, kus räpikultuuri üks alustalasid, see ennastkehtestav show off, on maha keeratud, aga samas selline lapselikult energiline detailirohkus on sees. Et kuulad ja vaatad lugu nagu pilti kellegi elust. Ma ei tea, tundub, et naivistlikus mumble rapis ei lae artist teksti mingi peidetud sümboolikaga, ei otsi edevaid riimiskeeme, kus rütm hakkab häälikute vahel voogama, ei vaheta flow'd salmis kolm korda, vaid paneb uskumatult kõnekeelseid ja lihtsalt mõtted ritta, ja ridade lõppudesse või üle ühe rea mingid mõtet sulgevad ühe-kahe silbilised. Stiilis "sul-mul-hull" või "hoovi- kooli-moodi-proovind". Ja heal juhul need hakkavad selles puhtakoelises lihtsuses koostema hästi hea hüpnootilise häälematerjaliga tööle. Mõistsin ta taotlust, isegi kohati muigasin, aga niipalju, kui kuulasin "Issit", "Droone" ja "Puhkust", siis ükski rakk minus ei läinud selle peale tööle. See stiil ega artist ei tundunud absoluutselt huvitav. Sellepärast, et ma ei saanud aru, mis seal erilist on. Tundus, et neid samu riime sarnasele biidile võiks luua paljud. Et seal pole mingit sellist semiootilist oma maailma, mis 5MIINUSEL algusest peale oma v*tud-viin-ja-võsu liinil hästi tuntavalt sees oli. Aga siis juhtus kaks mu arusaamu muutvat asja. Ma nägin Nublut Telliskivis tema esimesel live'il. Ja ta on live'is megaäge. Kes pole näinud, minge kindlasti Nublu live'ile! Ja siis teisena tuli välja ta "Kassipulma aftekas", mille oli kirjutanud hoopis teistsugune Nublu. Vaimukas, allegooriline, nagu ta varem polnud, ja täiesti tekstilisi ootamatusi täis. Selline tunne iga rea ajal, et: "Räägi mulle veel Nublu, sa oled põnev!"

"Kassipulma aftekas" oli minu jaoks suur samm edasi kõigest, mis ta varem tegi. Ja "Kassipulma afteka" Nublut kuulates mul tekkis mingi vaimustus. Et kutt areneb. Mängib. Katsetab. Ja ma sain ta positsioneeringust nüüd ka aru. Nublu teema sellest hetkest on minu jaoks olnud segased suhted ja segased peod. Naivism on alles, aga tal on seal nii palju tekstilist omapära, et mitte ükski teine räppar ei ütle selliseid asju, nagu tema seal. Seda saab rääkida ainult see kutt, kellel ongi segased suhted ja segased peod.

Tema loomingus joonistusid mu jaoks lõpuks välja teatud korduvad elemendid. Tüdrukud on juhuslikud ja Nublu on nende öödes juhuslik. Ja tüdrukud, kelle võrdkuju areng algasi tema "Issi" loost, kelle jaoks emotsionaalselt kättesaamatud mehed on mingeid püüdmisinstinkte aktiveerivaks jõuks, näevad Nublus kõike seda, mis neil õnnest puudu on. Tema säravat, energilist, muretut, ja samas nii kättesaamatut, aga samas lüürikas nii saadavalolevat naabripoisilikku tegelaskuju.

Ma saan Nublu karakterist nüüd lõpuks aru. Lõbus, muretu, kättesaamatu, aga samas nii lähedane, lihtne ja lootustandev. Ühesõnaga. "Kassipulma aftekas" võitis minu südame ka. Ja sealt edasi, ma väga ootan ta uut loomingut.



Millised mõtted tekkisid, kui kuulsid esimest korda lugu "Mina ka"?



"Mina ka" on väga äge tõusulaine lugu, ma sõitsin siis Kolga-Aabla randa just ja kuulasin seda aeglaselt kruiisides korduse peal tund aega järjest. Ma panen alati üle, muusikaga ka, kui mingi asi haagib. Kui ma alguses ta esimeste lugude juures ei näinud lihtsuses võlu, siis "Mina ka" flow on juba täiesti võimas, kuidas ta aeglustab, pausib mingite lühidate ridadega ja siis järgmisel hetkel kiirendab teksti täiesti uueks lainetuseks, see on väga äge.

Ma ütleks kindlalt, et tüüp on andekas. Ja "Mina ka" puhul on hästi sümpaatne Reketi roll seal, see on nagu nii tugev vanemavennalik backup, kus ta toetab oma lüürikas Nublu salmis loodud sümbolismi (kõik see Eestimaad mööda ekslemine, vähese läbisõiduga tüdr... ptüi, autode nimel öösel üle Eesti kuhugi maakohtadesse sõitmine ja siis salmi lõpus see üle piiri minemise teema), ja samas laseb oma tekstiga Nublul loos särada, selline hästi austustnäitav feat.

Kas Nublul on tulevikku ehk kas selline komeedina tulnud vend jääb üksi püsima?

Nublut ootab ees täpselt selline tulevik, nagu ta ise tahab. Ta ei ole see tõsipäine räpikutt, kellel oleks kõik panused ühele show-kaardile pandud, see vend võib elus kõike teha, mis ta tahab. Eesti räpparitest neil, kellel sissetulekud on head, on raha ja publikumenu väga lihtsas valemis. Artistil on emotsionaalne kapital, mida kannavad ta lood ja live'id. Ja kui see areneb ja muutub koos publikuga, ja artist viitsib, siis tal on kütust igavesti lennata, leiutada uusi asju, võtta uusi segmente publikust. Kui enam ei viitsi, siis tulevad ka publiku jaoks uued lood ja uued emotsioonipakkujad peale.

Püsimajäämine sõltub tahtest. Ja kuni tal tahet on, on saalid ka täis, ma usun. Teemat jagub tal niikaua kui inimeste eludes on segaseid suhteid ja segaseid pidusid, millega suhestuda. Muidugi, kui ta oma elu armastuse peaks leidma, siis vaevalt ta samas teemas enam artistinagi pikalt püsida viitsiks. Aga noh, praeguses elustiilis see niipea ei pruugi juhtuda. Eks küsige temalt, kuhu poole mees kruiisib.

Kas Nublu anonüümsus on kopeeritud 5MIINUSELT?

Misasja. See, et artistil on mingi lavakarakter, on ju hiphopis nii tavaline. Anonüümsus pole midagi unikaalselt, salapäraseid karaktereid on räpilavadel olnud enne miinuseid ja tuleb ka pärast.

Anonüümsus on pigem töövahend, mis aitab säilitada loomingulist vabadust ja hoiab lava-eluja eraelu vahel mingi piiri, võibolla on tal seda lihtsalt vaja, eriti esimesel tõusul, kus arengud kipuvad pigem segased ja kiired olema.

Kas Nublu võtab praegu 5MIINUSE kuulajad ära?

Ei muretse nagu selle pärast, see oleks kuidagi väga väikselt mõtlemine. 5MIINUSE kuulajatest paljud armastavad Nublut ja see on väga lahe. Me ise elame talle samamoodi kaasa, viimase looga 250 000 kuulamist Youtube'is mõne päevaga, see näitab kuidas teda armastatakse praegu. Ja ta on seda väärt ka.

Eesti Hip Hop Festivalil kutsusime ta enda live'i ajal lavale ka, sest see on lihtsalt äge, kuidas ta praegu leegib ja arvasime, et ta vääriks palju hilisemat nö peaesinaja kellaaega. Kusjuures "Mina ka" on üks nendest lugudest, mida näiteks Estoni Kohver oleks tahtnud ise teha. Nii meeldib talle lihtsalt.



Kas Nublu ja 5MIINUST võiksid kunagi midagi koos teha?

Hahaa. Hea küss. Koos on 5MIINUSEL ja Nublul igasuguseid tegusid tehtud on juba küll, Nublu on mitu ööd miinuste Võsu residentsis trallitanud ja ma arvan, et neid öid tuleb veel. Kiftid räpparid. Soliidsed hobid. Miks ei peaks.



Kas 5MIINUST võiks Nublu punti kahmata?