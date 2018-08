Michiganis Coloni külakeses elav Timothy Hochstedler otsustas oma hobukaarikuga Uberi teenust pakkuma hakata. Kaarikutakso juhti peab aga tellima vanaviisi: lehvituse, vile või hõikega.

Timothy kuulub amišite omapärase usulahu hulka. Amišid ei kasuta moodsat tehnoloogiat, ei sõida autodega ega räägi telefonis. Paljud amišid õpivad esmalt selgeks usulahule omase Pennsylvania saksa keele ning sageli ei oska lapsed inglise keeltki. Amišite käsitööna loodud mööbel ja vaibad on USAs äärmiselt hinnatud ja kallid, paljudes linnades on amišite kätetööd müüvad kauplused.

Ehkki amišid hoiduvad Ameerika levikultuurist ja eluviisist, ei ole nad tänapäeval tõepoolest nii eluvõõrad kui vahel arvatakse. Viisakad ja vägivallatud amišid võivad küll eelistada natuke omamoodi ja vanaaegset elu, kuid see ei tähenda, et nad muus maailmas toimuvast midagi ei tea. Kohalik telekanal WWMT vahendab, et tegus mees Timothy teab nimelt väga hästi, kuidas mitte-amišitele meeldib Uberiga ühest kohast teise sõita. Ta leidis, et miks ka mitte: luua oma versioon populaarsest sõidujagamisteenusest, mis pakub rahulikku tempot, kauneid vaateid ja on mõistagi (peaaegu) saastevaba.

Lisaks sellele on Timothy kaastöötaja Morgan äärmiselt inimsõbralik suksu, kellele meeldib klientidega suhelda, muu hulgas ka neile musi teha. Ettevõttega Uber Technologies Timothy siiski seotud pole, Amish Uber on tema enda pandud tiitel oma teenusele. Sõidu eest küsib ta viis dollarit.