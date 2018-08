Põgenemistuba on mäng, kus mängijad pannakse ruumi kinni ja nad peavad sealt välja saamiseks erinevaid mõistatusi lahendama, vahendas The Independent.

40aastane mees sattus paanikasse, kui taipas, et ta ei pruugi välja saada, ning helistas ise neli korda politseisse. Mehe paanikat ei leevendanud kindlasti see, et ta sattus tuppa "Kill Room", mis on kujundatud kui sarimõrvari pelgupaik.