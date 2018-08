Sild, millel õnnetus toimus, varises osaliselt kokku. Plahvatuse järel kattis tervet ümbruskonda paks must tossupilv. Paljudel vigasaanutel on kohaliku politsei sõnul äärmiselt tõsised põletushaavad.

Itaalias Bologna lennujaama lähistel toimunud kokkupõrke tagajärjel plahvatas kütust vedanud veok, vahendab The Independent. Kärgatuses hukkus kaks ning sai viga ligi 70 inimest.

Plahvatuse mõjul purunesid ka mitme lähedalasuva hoone aknad, suur osa vigastatuid sai kannatada just klaasikildude rahe all. Bologna lennujaam andis teada, et ehkki õnnetus toimus nende lähedal, ei saanud seal keegi kannatada.