Tallinnas anti politseile üle noormees, kes üritas annetuskastist raha välja õngitseda.

Juhtum toimus juulis ühes Tallinna kaubanduskeskuses, kus turvafirma G4S turvatöötaja pidas kinni 14aastase noormehe, kes üritas korjanduskarbist välja õngitseda viieeurost rahatähte. Kinnipeetud noormees anti üle politseile.

Mullu sügisel andsid G4S töötajad politseile üle poisid, kes tirisid traati ja nätsu kasutades kaubanduskeskuse annetuskastist välja 50 eurot. Peale nätsude on vargad annetuskastist raha väljasikutamiseks kasutanud ka lõiketange. „Annetuskastid on varastele sihtmärk, seetõttu tasub need panna kohtadesse, kus varastel poleks väga lihtne tegutseda,“ on öelnud G4S pressiesindaja Reimo Raja.