Venemaa peaminister Dmitri Medvedev ütles esmaspäeval antud intervjuus, et Gruusia liitumine NATOga põhjustaks „hirmsa konflikti“.

Medvedevi kommentaar tuli Vene väljaande Kommersant raadiosaate eetris, kus ta hoiatas, et Gruusia liitumine alliansiga viiks hirmsa konfliktini. Venemaa on igasugusele NATO idasuunas laienemisele alati vastu olnud, NATO on aga Gruusiat jätkuvalt julgustanud.

2002. aastal teatas Gruusia soovist NATOga liituda ning 2008. aasta augustisõja järel loodi NATO-Gruusia komisjon. Medvedev väitis muu hulgas ka, et 2008. aasta Lõuna-Osseetia konflikt, millesse Venemaa sekkus, oleks võinud olla välditav.

Gruusia parlamendi väliskomisjoni esimees Sofo Kacarava jäi omapoolses kommentaaris Gruusia telekanalile 1TV rahulikuks. „Venemaalt on sellist retoorikat ja selliseid väljaütlemisi tulnud enam kui kord,“ sõnas ta. „Gruusia liitumised Euroopa või Euro-Atlandi ühendustega on meie oma riigi ja rahva suveräänsed valikud, mis tulenevad põhiseadusest ja parlamendi otsustest.“