Politseil oli treileri läbiotsimisorder, kuna neil oli alust kahtlustada, et seal võis olla 3aastane poiss, kes läks kaduma Georgia osariigis. Poisi röövis on peamine kahtlusalune tema isa, 39aastane Siraj Wahhaj. New Mexico võimud said vihje Wahhaj'i võimaliku elutsemise kohta nende osariigi kõrbes Georgia ametivennalt, kellele keegi murelik kodanik oli edastanud talle saadetud tekstisõnumi, mis muu hulgas mainis, et sõnumi saatja koos teistega on nälga suremas. Šerif Hogrefe kirjeldab, et tekstisõnumi sisust võis aimata, et tegemist oli mõne just selles treileris lõksus olnud isikuga. New Mexico politseinikud otsustasid läbiotsimisorderi ise küsida, leides, et olukord võib olla liiga kriitiline, et jääda teise osariigi uurijaid ootama.