See pidi olema täiesti tavapärane lõikus. Kuid 12 tundi hiljem oli 58aastane popkunstiikoon Andy Warhol surnud. Aastakümneid on New York Hospitali arste süüdistatud geniaalse kunstimõjutaja enneaegses surmas, kuid USA meditsiiniajaloolane John Ryan leidis operatsioonisaalis juhtunut uurides, et saatuslik lõikus oli kõike muud kui lihtne.