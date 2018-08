Kui endine IRLi esimees, nüüdne riigikogu aknaalune Margus Tsahkna tõstatas riigikogu reformimise vajaduse, siis ei öelnud ta tegelikult midagi uut. Tsahkna idee tuum – riigikogulane käigu parlamendis tööl nagu kaugõppija kõrgkoolis – on peaaegu identne Eesti Koostöö Kogu aastatetaguse ettepanekuga leevendada parlamendi liikmete töökohapiiranguid.

Tsahkna väide, et praegu kuu aja peale jaotunud parlamendi istungid-koosolekud mahuksid vabalt ühele täispikale töönädalale, kõlab usutavalt. Kui isegi suurimate arupärijate-sõnavõtjate edetabelis kõrgel kohal olev vabaerakondlane Krista Aru tunnistab, et riigikogulase töö pole raske, hea palga eest niisama tiksumist avalikult tunnistanud äravalitutest rääkimata, on valijalgi kerge tekkima tunne, et riigikogus pole töö ja palga suhe päris paigas.

Iseasi, kas valijad tunnistavad parlamendi liikmete palga kärpimise selliselt, et see vastaks keskmisele palgale, niivõrd oluliseks küsimuseks, et reformaator Tsahkna riigikokku tagasi valida.