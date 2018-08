Mõtted võivad tahes tahtmata tööteemadele hüpata. On palju asju, mida ei jõudnud eelnenud nädala sündmuste keerises selgeks mõelda, nüüd need loksuvad su peas tasapisi paika.

Kaksikud

21. mai – 21. juuni

Näed, et sama asja kohta on erinevaid teooriaid ja tihtipeale on need risti vastukäivad. Pead ise järeldusele jõudma, millest juhinduda ja mis kõrvale heita.

Vähk

22. juuni – 22. juuli

Alusta tegutsemist nende ülesannete täitmisest, millega on karjuvalt kiire. Ehkki hommikul ei pruugi kõik kiiresti sujuda, tõuseb tempo päeva edenedes ning õhtuks peaksid küll rahule jääma.

Lõvi

23. juuli – 22. august

Hästi palju on abi toetavast partnerist, kes tõmbab sind käima ka juhul, kui ise parema meelega nurgas edasi mossitaksid.

Neitsi

23. august – 22. september

Igapäevased ülesanded ei tohiks sinu jaoks väga igavad tunduda. Leiad igas väikeses eesmärgis enda jaoks mingi iva, mis annab jõudu edasi püüdlemiseks.

Kaalud

23. september – 23. oktoober

Ole heas mõttes enesekeskne – kuula oma sisehäält, mõtle, kuidas on sinu arvates parem asju ajada. Sul võib olla infot, mida enesekindlamatel kaaslastel ei ole.

Skorpion

24. oktoober – 21. november

Hästi palju on kasu koduste toetusest ja abist. Õhtupoole võib tekkida häid mõtteid rahaasjade kiireks ja kavalaks korraldamiseks.

Ambur

22. november – 21. detsember

Võib-olla oled juba eelnevail päevil kuulda saanud mitmest huvitavast ideest, ent nüüd hakkab mõte jooksma, kuidas ideid ka ellu viia.

Kaljukits

22. detsember – 19. jaanuar

Pinged lahtuvad aegamööda, maad võtab igapäevane rutiin. Peab ütlema, et see tundub sulle isegi mõnus ja turvaline.

Veevalaja

20. jaanuar – 18. veebruar

Õhus on omajagu, ent mitte ülemäära rahutust ja tegutsemistahet. Vaevalt sulle korda läheb, mida teised arvavad. Ometi võiks õhtupoole sõpradega kohtuda – võite jõuda huvitavatele järeldustele.

Kalad

19. veebruar – 20. märts

Nädal on olnud pingeline ja kirev, hakkad tasapisi sellest toibuma. Sul on vajadus toimunut tagantjärele analüüsida, et asjast selget sotti saada.

