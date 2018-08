Sul on tugev tahtejõud. Sead ilma hirmuta kõrgeid, kuid siiski reaalseid eesmärke. On võimalik seljatada vastane, kellega ammust ajast võitlema oled pidanud.

Kaksikud

21. mai – 21. juuni

Tunded on tugevamad kui mõistus. On võimalus kohtuda kellegagi, keda väga näha tahad. Sa ei pea ise selle kohtumise organiseerimiseks pingutama, kui see juhtub, siis juhuslikult.

Vähk

22. juuni – 22. juuli

Sulle on ammu tundunud, et nii see enam edasi kesta ei või. Siiski pole sa midagi ette võtnud, kuid täna tunned, et mõõt on täis. Hakka aktiivselt tegutsema!

Lõvi

23. juuli – 22. august

Oled ennast tõestanud ja nüüd antakse võimalus sinul otsuseid vastu võtta ja vägesid juhatada. Tunnustus teeb sulle rõõmu, aga jää ikka kahe jalaga maa peale.

Neitsi

23. august – 22. september

Rahutu aeg, plaanid muutuvad käigupealt. Mingid varem sõlmitud kokkulepped ei kehti enam, kuigi sa täpselt aru ei saa, miks siis nii?

Kaalud

23. september – 23. oktoober

Oled kangekaelne, sa ei suuda teisest aru saada. Võimalik, et sa lihtsalt ei viitsi mõistmise nimel pingutada. Kui oled vigu teinud, on aeg vabandada.

Skorpion

24. oktoober – 21. november

Oled emotsionaalselt rivist väljas. Inimene, keda sa armastad, on hakkama saanud mingi pahateoga ja sul on raske selles olukorras. Kuidas teda toetada ja samas aus olla?

Ambur

22. november – 21. detsember

Ilmselt oled kogemata välja rääkinud midagi niisugust, mis kellelegi sind ümbritsevaist probleemi tekitab. Sulle tundus teema süütu, aga kellegi teise jaoks oli see oluline.

Kaljukits

22. detsember – 19. jaanuar

Pead lahendama põhimõttelise küsimuse. Kui teed seda ausalt, satud vastuollu tugeva iseloomuga tegelasega. Kui ebaausalt, ei anna see sulle paljude meelest väärikust juurde.

Veevalaja

20. jaanuar – 18. veebruar

Olukord on tuline, aga ei puuduta otseselt sind. Mida vähem sa oma nina asjasse topid, seda parem. Tee vaikselt oma tegemisi ning ära lase ennast provotseerida ja supi sisse tõmmata.

Kalad

19. veebruar – 20. märts

Planeeri suuri asju ja pea oma tegevuskavast kinni. Sa tead oma nõrku külgi. Kui need tunda anda hakkavad, võta midagi ette, et ei korduks vanad mõttetud vead.

Sünnipäevalapsele