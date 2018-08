Lastega ei pruugi sa täna kuigi kergesti kontakti saada, ehkki oleks midagi olulist neile öelda. Proovi nendega rääkida päeva teisel poolel, väldi seejuures ärritumist.

Kaksikud

21. mai – 21. juuni

Ära solvu, kui armastatud inimene ei ole sinuga samal lainel. Keerukate teemadega tegele üksinda, su süvenemisvõime on suurepärane.

Vähk

22. juuni – 22. juuli

Tööga seotud info liikumises tuleb tõrkeid ette. Pole välistatud, et streigib internet või siis on vigu telefoniühenduses. See-eest õhtul kallima kaisus ununevad need mured kähku.

Lõvi

23. juuli – 22. august

Päeva ei tasu rahaliste tehingutega alustada, midagi võib valesti minna. Igapäevased tööülesanded nõuavad põhjalikku süvenemist, samas tunned rõõmu – su töö on nii põnev!

Neitsi

23. august – 22. september

Pole mõtet teiste arvamust küsida. Nad võivad olla kriitilised, ent mitte objektiivsed - see ei aita sind edasi. Keegi tahab sulle ehk saladuse usaldada, midagi valulist hingelt ära rääkida.

Kaalud

23. september – 23. oktoober

Kui pead töö jaoks mingit infot otsima, osutub see keerukaks. Teave, mida leiad, on vastukäiv. Hea on olla pereringis, kus sind mõistetakse.

Skorpion

24. oktoober – 21. november

Sulle pakuvad huvi salapärased asjad ja müstilised kogemused. Uurides ja infot kogudes võid leida niidiotsa, mis viib sind õige põnevate saladuste jälile.

Ambur

22. november – 21. detsember

Asjad ei edene nii kiiresti ega õnnestu nii hästi, nagu sa lootsid. See aga ei tähenda veel, et tasuks nina norgu lasta ja end saamatuses süüdistada.

Kaljukits

22. detsember – 19. jaanuar

Kui juba millessegi segatud oled, siis ei suuda sa seda kuigi kergelt võtta. Kui oled mees, võib saatus sind täna kokku viia salapärase ja veetleva daamiga. Talle läheneda on paras julgustükk.

Veevalaja

20. jaanuar – 18. veebruar

Sulle tundub, et sa ei tule oma rahaliste vahenditega ots-otsaga kokku. Mõni sõber ehk üritab sind rahustada, tal on raske leida õigeid sõnu selleks, et tuurid maha võtta.

Kalad

19. veebruar – 20. märts

Vaatad oma armastatut läbi roosade prillide. Näed just seda, mida näha tahad. Nii võid temast oma fantaasiamaailmas tõelise ideaalinimese kujundada.

Sünnipäevalapsele