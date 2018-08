Hea päev pikaajaliste plaanide paika seadmiseks. Sinus on nii sisemist stabiilsust kui ka julgust muudatusi teha. Tead, milleks oled võimeline ja mis käib üle jõu.

Halb on see, kui mineviku probleemid on lahendamata ja segavad tegutsemist tänases päevas. Praegu suudad endale täpselt aru anda, milliste mälestustega tuleks veel tööd teha.

Kaksikud

21. mai – 21. juuni

Saad kinnitust sellele, et sind armastatakse täpselt sellisena, nagu sa oled. Tunned end hästi ka juhul, kui su kõrval ei ole kindlat kaaslast.

Vähk

22. juuni – 22. juuli

Pead tõdema, et sinu töö on sulle väga oluline. Panustad sellesse hulga energiat, samas kollektiivsed edusammud teevad sind õnnelikuks.

Lõvi

23. juuli – 22. august

Vajadus ennast eksponeerida on sinu jaoks määrav. Praegu ei tehta sulle takistusi – saad olla sina ise, võid lavale ronida ja näidata, milleks võimeline oled.

Neitsi

23. august – 22. september

Ebakindlus ja enesekriitika on sulle loomuomased jooned. Elus võivad need aga olla takistavaks teguriks. Sinu selja taga on su pere, sinu lähedased, kes sind toetavad.

Kaalud

23. september – 23. oktoober

Enamasti tundub sulle, et vajad pidevaid armuavaldusi ja truuduse kinnitusi selleks, et end kindlalt tunda. Vaata nüüd oma kallima poole – mida tema vajab?

Skorpion

24. oktoober – 21. november

Suudad süveneda, kaaluda rahaliste tehingute plusse ja miinuseid. Küllap õnnestub sul raha niimoodi liigutada, et see kogu kollektiivile pikemas perspektiivis kasu toob.

Ambur

22. november – 21. detsember

Küllap saate lastega vastastikku üksteisele kinnitada, kuivõrd üksteisest hoolite. Selleks ei ole vaja ilusaid sõnu ritta seada. Tegelikult ei ole üldse rääkida vaja, kallistusest piisab.

Kaljukits

22. detsember – 19. jaanuar

Sul on vajadus tunnetada, et oled osake suuremast tervikust. Esivanemate põlvkondade kogemus annab aluse ka sinu praegusele elule. Võiksid sugupuud uurida.

Veevalaja

20. jaanuar – 18. veebruar

Täna tahad tunda, et miski siin elus on kindel ja muutumatu. Küllap saad loota eeskätt oma sõpradele, kes sulle puudused andestavad ja alati toetavad.

Kalad

19. veebruar – 20. märts

Ka tundelisele natuurile on oluline see, et tema pingutusi hinnataks ja saavutusi tunnustataks. Seepärast sa tegelikult ju tööd teedki, kui aus olla. Raha ei ole kaugeltki kõige olulisem.

