„Keeruline on määrata, mis žanrisse nublu muusika liigitub. Palju on hiphopimehi, kes seda üldse räpi või hiphopi kategooriasse ei liigitakski, aga mina arvan, et see seda siiski on,“ kinnitab Metsakutsu.

„Nublu fenomen on eneseiroonia. See on asi, mis teda eristab ajal, kui kõigil on tõsisest maailmast villand,“ leiab Rainer Olbri ehk Metsakutsu.

„Nublul on anne kirjutada värvikalt lihtsatest asjadest, tehes seda sealjuures veenvalt ja siiralt. Palju on sarnaseid artiste, aga tehniline kirjutamisoskus on tema võluvõti. Loomulikult on ka kõik planeedid hetkel joondunud, kõik tehnoloogilised võimalused toetavad muusika tootmist ja jagamist,“ lisab ta. „Aga tema edu võti on siiski anne.“

Nublu anonüümsust võrdleb Metsakutsu populaarse tümakaräpipundiga 5MIINUST: ka nemad esinesid alguses ennast sallide ja kapuutsidega varjates või lausa kostüümides. „See on fun, naljafaktor. Kõik käib eneseirooniaga kaasas. Ennast liiga tõsiselt võtta on ju igav, kui paned viisakad riided selga ja puhtad sokid jalga. Ägedam on võtta asja nalja ja irooniaga ning nii enda karakterit huvitavamaks teha,“ leiab Metsakutsu.

„Ma ei arva, et seal on väga suur identiteedi peitmise agenda, et keegi ei teaks, et just tema on see muusik. Või et tal on teine artistinimi veel ja ta üritab neid kahte lahus hoida. Pigem see, et tal oleks äge ja lõbus,“ usub räppar, kes soovitabki nublul lõbusalt jätkata. „Mitte minna väga kalkuleerivaks, mõeldes selle peale, kuidas teha järgmist hitti,“ annab räppar räpparile nõu. „Tehku ägedat värki edasi ja ma usun, et tema edu ei kao veel kuhugi!“