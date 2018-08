Hiljuti selgus, et George Michael ei pärandanud oma viimasele kavalerile Fadi Fawazile mitte kui midagi. "George, ma vihkan sind," kirjutas juuksur Fadi seepeale sotsiaalmeedias.

Mõni hetk hiljem paistis Fadi kordavat oma hiljutist väidet, et laulja oli 2016. aasta jõuludel end ise tapnud.

George I hate you.

"Kuidas ma saan olla pettunud inimeses, kes omaenda elule lõpu tegi? Kui inimene võib seda endaga teha, siis võib ta teistele hullematki teha." kirjutas Fawaz. Sellele järgnes raskesti mõistetav säuts.

3 years ago coming back to London after visiting George in Zurich. Time flys ❤️ pic.twitter.com/AokuTG7IVk