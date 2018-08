Saudi Araabia valitsus saatis riigist välja Kanada suursaadiku, kutsus Ottawast tagasi enda saadiku ning külmutas kõik tulevased investeeringud ja äriplaanid kahe riigi vahel, vahendab BBC. Persona non grata'ks kuulutatud suursaadik Dennis Horakil on 24 tundi aega, et riigist lahkuda.

Põhjuseks olevat Kanada „sekkumine riigi siseasjadesse“, mis tegelikult tähendas Kanada-poolset üleskutset vabastada vangistusest rahumeelsed kodanikuühiskonna aktivistid ja naised, kes Saudi Araabia hiljutise vangistamiste laine raames kongi on pistetud. Saudide valitsus võttis Kanada välisministeeriumi avaldust aga ohuna Saudi Araabia suveräänsusele.

Canada is gravely concerned about additional arrests of civil society and women’s rights activists in #SaudiArabia, including Samar Badawi. We urge the Saudi authorities to immediately release them and all other peaceful #humanrights activists. — Foreign Policy CAN (@CanadaFP) August 3, 2018

Kanada välisministeerium jääb endale kindlaks ning andis oma pressiesindaja vahendusel teada, et Kanada valitsus ei jäta kunagi inimõiguste, sealhulgas naiste õiguste ning väljendusvabaduse eest seismist.

Vähemalt viieteistkümne saudi aktivisti vangistused on aset leidnud alates maikuust. Teadaolevalt on kaheksa valitsuse kriitikut vabastatud, kuid mitme inimese asukoht on üldse teadamata, seega pole võimalik ka täpset vahistatute numbrit kinnitada. Mõned aktivistid seisavad silmitsi väga tõsiste süüdistustega ning võivad vangi jääda kuni 20 aastaks. Alles eelmisel nädalal vahistasid saudi võimud Samar Badawi, tuntud naisõiguslase, kes põhiliselt kritiseerib Saudi Araabia meessaatjate süsteemi, mille traditsiooni järgi ei tohi naised ilma meessoost saatjata üksi reisida ja ringi liikuda. Ka Badawi vend, kes pidas valitsuskriitilist blogi, istub vangis.

Saudi naisõiguslaste eestkõneleja Manal al-Sharif tänas sotsiaalmeedias Kanadat sõnavõtu eest ning vihjas teistele maailma mõjukatele, kes on Saudi Araabias vangi pandud aktivistide teemal üsna vaiksed olnud.