Ahmad al-Attas ütles, et ta ei tea, kus Hamza bin Laden praegu elab, kuid kõige tõenäolisemalt on selleks kohaks Afganistan. Kui Ahmadil avaneks võimalus Hamzat näha, siis ütleks ta talle: „Mõtle veel kord selle üle, mida sa teed. Ära mine isaga sama teed!“

Pulmad toimusid kusagil Iraanis. Täpne aeg ei ole teada. Seda, et Hamza bin Laden võttis naiseks 11. septembri 2001 terrorirünnakutes lennukikaaperdajana osalenud Mohamed Atta tütre, kinnitasid Osama bin Ladeni ema Alia Ghanem ning poolvennad Ahmad ja Hassan al-Attas, kes elavad Saudi Araabias. Mohamed Atta tütrel on väidetavalt Egiptuse kodakondsus, tema nime The Guardian ei nimetanud. Ta oli üks terroristidest, kes suunasid kaaperdatud reisilennuki Maailma Kaubanduskeskuse Põhjatorni.

Arvestades, et Hamza on terroristi poeg ja tema naine terroristi tütar, siis saab neist rääkida kui terroristide perekonnast. Pealegi on Hamzal soov isa surma eest karmilt kätte maksta.

Pärast Osama bin Ladeni tapmist nimetas al-Qaeda oma uueks juhiks egiptlase Ayman al-Zawahiri, kes praegu on 67aastane. Samas kinnitasid Osama majast leitud dokumendid ja kirjad, et ta soovis pärast poeg Sa´adi (Saad bin Laden) surma 2009. aastal just Hamzast kasvatada al-Qaeda juhi. Osama pidas Hamzat ka oma lemmikpojaks. Osama kolmas poeg Khalid sai surma koos isaga samas rünnakus.

LAPSEPÕLVEPILT: Sellel 7. novembril 2001 tehtud pildil on Osama bin Ladeni noorim poeg Hamza bin Laden 12aastane. (AFP/Scanpix)

Föderaalse Juurdlusbüroo (FBI) endine agent Ali Soufan rääkis mõni aeg tagasi telekanali CBS saates „60 minutit“, et Hamza soovibki saada al-Qaeda juhiks, sest ta armastas oma isa ja tahab tema mõrvarlikku ideoloogiat edasi kanda.

Liitus al-Qaedaga 2015. aastal

Hamza liitus ametlikult al-Qaedaga 2015. aastal. Pärast seda on ta avaldanud mitu audiosalvestist, milles lubatakse USA-le Osama tapmise eest karmi kättemaksu.

Ahmad al-Attasi andmetel on Hamza praeguseks tõusnud al-Qaedas Aymani asetäitjaks. Kui Ayman on jätnud endast kahvatu mulje, siis karismaatline Hamza sarnaneb väliselt oma isaga ning seetõttu peavad paljud al-Qaeda liikmed teda ikooniks. Just terrorivõrgustiku nooremad liikmed arvavad, et Hamza annaks juhina al Qaedale uue ja senisest ohtlikuma näo.

USA välisministeerium kuulutas Hamza 2017. aasta algul globaalseks terroristiks ning tema puhul on mis tahes ärisuhted USAga välistatud.

Mullu kinnitasid luureandmed, et Hamza suundus Pakistanist Süüriasse, kus ekspertide hinnangul tegutses tol ajal üle 20 000 al-Qaeda toetaja.