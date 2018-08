Juba mitmendat päeva on tuhanded Bangladeshi tudengid ja koolilapsed avaldanud meelt riigi eluohtliku liikluskultuuri vastu. Bangladeshi valitsus vastas noorterahutustele vägivallaga, saates sündmusi kajastavaid ajakirjanikke ja protestijaid ründama relvastatud kaagid ja lülitades välja mobiilse interneti. Rahvas on aga noorte poolt, kuna viimastel päevadel on liiklus imekombel tõesti pisut paranenud.

Pealinnas Dhakas üle nädala kestnud meeleavalduste põhjustajaks on noore poisi ja tüdruku surm linna hullumeelses liikluses. 29. juulil jäid lapsed kiirust ületanud bussi alla, kuid Bangladeshi kehv liikluskultuur nõuab elusid iga päev. Kihutav buss sõitis otsa tervele rühmale kooliõpilastele, mitu last sai tõsiselt viga. Bussijuht on küll vahi all, kuid meeleavaldajad nõuavad valitsuselt konkreetseid samme, et kogu riigi liiklusolukorraga midagi ette võetaks. Tuhanded noored takistavad pealinna liiklust, peatades mõnes kohas liikluse pea täielikult, lubades läbi vaid alarmsõidukeid.

Maailma Terviseorganisatsiooni andmeil hukkub Bangladeshi teedel igal aastal üle 3000 inimese. Bangladeshi transpordisektor on riigi elanikele teada-tuntud kui ülimalt korrumpeerunud, seotud kahtlaste isikutega ning suuresti reguleerimata.

CNN kirjutab, et koolivormis lapsed on siin-seal tänavatele üles seadnud kontrollpunktid, kus kontrollivad autojuhtide juhilubade olemasolu ja kehtivust. Valitsusele võivad hakkajad lapsed pinnuks silmas olla, kuid Dhaka elanikud on nende suhtes üllatavalt positiivselt meelestatud. Kontrollpunktide tõttu on juhid hakanud taas juhilube kaasas kandma - ka linnavõimu esindajad ja ametnikud, isegi Dhaka jubedad liiklusummikud olevat tänu noortele natuke leevenenud.

Protestivad noored püüavad tähelepanu pöörata Bangladeshi eluohtlikule liiklusele, kuid rahumeelsed meeleavaldused muutusid vägivaldseteks. Laupäeval sai üle 100 noore kannatada, kui politsei neid pisargaasiga laiali ajas. Noortega on kokku põrganud relvastatud ja agressiivsed isikud. Muude eristavate tunnusmärkideta (nagu vormirõivad jms) jõhkardid peksavad nii meeleavaldajaid kui ajakirjanikke. BBC andmeil võib meeleavaldajate ja nende vastaste kokkupõrgetes olla vigasaanuid vähemalt 50. Kohaliku meedia sõnul on kaklejad pärit valitseva partei ridadest, kes saatis nad meeleavaldusi laiali peksma. Samuti on valitsus halvanud mobiilse internetiühenduse, kuna noored mobiliseeruvad ja korraldavad oma tegevust ennekõike sotsiaalmeedias.