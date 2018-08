Lennukimeeskond hädasignaali ei andnud. Kuna Junkers Ju 52 lennukil puudub lennuandmete salvesti ehk nn must kast, siis on lennuõnnetuse põhjuse väljaselgitamine keeruline. Eksperdid peavad võimalikuks, et lennukile sai saatuslikuks viimastel päevadel Euroopas valitsev kuum ilm, mis muutis õhu hõredamaks ja vähendas üleslükkejõudu ning mõjutas ka lennukimootorite tööd. Ei ole välistatud, et kogenud piloodid lihtsalt alahindasid ilma mõjusid ning lennukile sai saatuslikuks mägede vahel liialt järsu pöörde tegemine.