Pixari animatsioonistuudio kauoodatud jätk 2004. aasta “Imeliste” (“The Incredibles 2”) filmile jõudis lõpuks kinodesse! 14 aastat kaua tehtud kaunikene meelitas kõvasti kinno ka Eestimaa rahvast, kuna avanädalal käis filmi kinodes vaatamas 31 223 inimest ning filmi kassatulu on pöörased 168 094 eurot.

Kinotopi teisel kohal on juba kolmandat nädalat kinodes jooksev, kuid siiani ülipopulaarne romantiline muusikalifilm “Mamma Mia! Siit me tuleme taas” (“Mamma Mia! Here We Go Again”). Kaks nädalat kinotopi esimest kohta hoidnud filmi käis eelmisel nädalal vaatamas 4901 inimest, kassatulu teenis film 31 066 euro väärtuses. Kokku on filmi vaadatud 50 474 kinokülastaja poolt.