"Esimene tööpäev on läinud väga lõbusalt, väga toredad inimesed on. Katsun sisse elada ja aru saada, kuidas siin majas asjad käivad," jagas Karell Õhtulehele kommentaare. Marii jaoks on hea töökeskkond ja toredad kolleegid eesmärkide saavutamiseks elementaarsed. "See on ju põhiline, et oleks toredad inimesed ja hea keskkond - siis on kõigil hea töötada."

Marii jaoks on uus tööalane väljakutse loogiline jätk seni tehtud ajakirjaniku tööle. "Kui ma tahan edasi areneda ja kasutada oma tugevusi. Mulle tundub, et olen siiani saanud "Radari", "Ringvaate" ja ajakirjade juhtimisega täitsa rahuldavalt hakkama. Vaatajanumbrid on olnud," lausub Karell. "Katsun uues töös realiseerida enda kõige tugevamad punktid. Kui siiani on hästi välja tulnud, siis loodan, et Geeniuses töötades tuleb ka klapp inimestega ja tulemus tuleb võimas."