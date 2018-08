Venezuela presidendi Nicolas Maduro kõne rahvuskaardi 81. aastapäeva pidulikul rivistusel katkes poolelt sõnalt, kui riikliku televisiooni otse ülekantud sõnavõtu peatas droonirünnak.

Ladina-Ameerikas on viimasel kümnendil toimunud kaheksa atentaati. Võiks arvata, et sealne rahvas on kuumavereline ja valmis pikemalt mõtlemata relva järele haarama? Peab siiski tõdema, et kõige verejanulisemad inimesed elavad Euroopas – vanal kontinendil on viimase kümne aasta jooksul täide viidud koguni 26 atentaati, neist ligi pooled (12) Venemaal ning neli Ukrainas. Euroopast jääb maha isegi keerulise poliitkliimaga Aafrika, kus atentaate 2008. aastast saadik tehtud 14. Kõige rahulikum rahvas paistab elavat Ameerika-Ühendriikides, kus viimase dekaadi jooksul on tehtud kaks atentaati.

Rahulikke riike on siiski ka Euroopas – Taanis toimus viimane atentaat aastal 1286, mil frantsiskaani munkadeks riietunud vandenõulased ründasid kuningas Erik V Klippingut.

Mõlemad Ühendriikides toimunud mõrvad on seotud kirikuga. 2009. aastal tapeti luteri kirikus abordivastase ekstremisti poolt doktor Georg Richard Tiller, kes propageeris hilist raseduse katkestamist. Teine mõrv viidi täide Charlestoni kiriku piiblitunni ajal, mil rünnati pastor Clementa Pinckneyd.