Esmaspäeva hommikul asus Tallinna lennujaamast Malisse teele Eesti kaitseväe jalaväerühm Estpla-26, mis liitub seal Prantsusmaa juhitud mässutõrjeoperatsiooniga Barkhane.

Kaitseväe peastaabi ülem kindralmajor Martin Herem rõhutas üksust teele saates nende panuse olulisust Eesti riigi ja selle julgeoleku jaoks. "Ärge unustage hetkekski, et te ajate seal Eesti asja. Meie enda julgeolek on tihedalt seotud ka meie liitlaste muredega, seetõttu on tähtis, et saame neid toetada seal, kus vaja. Soovin teile kivi kotti ja kohtume pärast missiooni siinsamas," ütles kindralmajor Herem.

Malisse siirduva kontingendi tuumiku moodustab jalaväerühm Estpla-26, mis koosneb enamjaolt Scoutspataljoni C-kompanii võitlejatest. Rühma toetab kohapeal erialateadmiste ja -oskustega toetuselement mehhaanikute, logistikute, sidemeeste ja meedikutega. Ligi viiekümne Malisse siirduva kaitseväelase ülesandeks saab olema Gao linnas asuva Prantsusmaa välibaasi ja selle lähiümbruse julgeoleku tagamine.