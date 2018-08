Esmaspäeval kell 21.30 Kanal 2 suvesaates “Malluka suvi” loodab staarblogija Mallukas koos perega põgeneda meeletu suvekuumuse eest Pirita jõele paadiretkele.

Staarblogija Malluka suvest pidi tulema eeskujulikult aktiivne puhkus, mida pimedatel talveõhtutel meenutada. Sujuvalt on sume suvi muutunud hoopis ellujäämiskursuseks. Et järjekordne kuum päev üle elada, on plaanis minna meretuultele lähemale - paadiga Pirita jõele ja pärast Kadrioru parki.

Kadrioru parki on aga üles seatud tõeline lõks. “Koonduslaagris olid ka leebemad reeglid kui siin lõbustuspargis. Ma pole elus nii pettunud olnud,” kurjustab Mallukas.