"Saadikutöö on mul selge ja raske pole see isegi siis, kui töötada kahes komisjonis ning osaleda korralikult, sõnavõtja, arupärimiste koostaja ja infotunni küsijana ka kõikidel täiskogu istungitel. Seega pole minu jaoks küsimus töö raskuses ega selle iseloomus. Riigikogu üldise maine ja minu enda sisemise veendumuse vastuolus aga küll," lisas ta.

Aru sõnul on tema ees olevad valikud on veidi keeruline. "Kõigepealt pean otsustama, kas kandideerida riigikokku või mitte," kirjutas ta. "Olen neid plusse ja miinuseid kõrvutanud juba alates aasta algusest. Mõlemasse tulpa jagub punkte peaaegu võrdselt."

Vabaerakonna riigikogu fraktsiooni aseesimees Krista Aru kirjutas sotsiaalmeedias pikemalt valikutest, mis teda lähitulevikus ees ootavad. Kuigi rahvasaadik pole veel otsustanud, kas soovib ka järgmistel riigikogu valimistel kandideerida, teab Aru aga seda, et selle riigikogu liige, mis hakkab EKRE juhtimisel määrama, kes on õige eestlane ja kes mitte, ta olla ei soovi.

Aru tuletas meelde, et demokraatlikus riigis, nagu on Eesti Vabariik, on riigikogu riigi kõige tähtsam ja olulisem seadusandlik organ. "Meil see nii ei ole, kohe mitte ühestki aspektist. Rahvas riigikogu ei usalda ja riigikogu ise annab selleks ka jätkuvalt alust, sest vähemalt selles koosseisus on töömoraal pigem madal kui eeskujulik. Kõik olulised otsused on usaldatud valitsusele, olgu siis tegemist eelarve või riikidevaheliste lepingutega," tõi poliitik välja.

"Riigikogu võim on valitsuses otsustatu muutmisel väike või õigemini olematu. Kuigi see ei tohiks nii olla, on see tegelikult just nii. Veelgi väiksem on ühe väikese opositsioonierakonna saadiku hääl ja sõna jõud. Eks seetõttu olegi tegelikku töörõõmu vähe, kui seda just ise igasse argipäeva juurde ei otsi."

Valikut mõjutavad ühiskonna suundumused

Hoopis põhimõttelisem küsimus on Aru sõnul seotud ühiskonna enda suundumustega, mis kindlasti mõjutavad tema valikut. "EKRE toetus on jõudnud 20protsendini elanikkonnast ja ennustuste kohaselt tõuseb veelgi. Rahvas tahab ja toetab ning peab nende seisukohti õigeks – nii saan ma sellest toetusprotsendist aru," tõi Aru välja.

"Needsamad EKRE juhtfiguurid on aga riigikogu kõnetoolist väga selgelt öelnud, et mitte keegi neist, kes ei pooldanud eraldi Eesti hümni seadust, samasooliste kooselu hukkamõistu, Eesti piiride sulgemist jne, pole õiged eestlased. Ma olen end nende riigikogu kõnetoolist kostnud süüdistuste ajal tõesti väga halvasti tundnud ja ma ei taha olla selle riigikogu liige, mis hakkab EKRE juhtimisel määrama, kes on õige eestlane ja kes mitte," kirjutas Aru,

"See poleks mitte ainult piinlik, vaid see oleks ka Eesti senise arengu hülgamine. Piiratud ja süüdistav, teisi rahvaid ja inimesi alandav rahvuslus ei ole see, mis Eestit XXI sajandil edasi viib," lisas ta. "Kuid selle vastu võidelda saaks ainult samasuguste vahenditega: räusates ja teisi süüdistades. Ma ei oska seda ja ei taha seda."