Pühapäeval Indoneesiat raputanud maavärina piirkonnas viibib välisministeeriumi andmetel kokku üheksa eestlast. Lomboki saarel, mille põhjaosa oli epitsentriks, viibib neist kaks.

"On võimalik, et piirkonnas viibib tegelikult rohkem eestlasi, kuna need andmed puudutavad ainult neid, kes on oma reisi välisministeeriumi kodulehel või mobiilirakenduses registreerunud (http://reisitargalt.vm.ee/registreerimine)," kommenteeris välisministeeriumi meedianõunik Britta Tarvis.

Tarvis lisas, et välisministeerium tegeleb sellega, et saada ühendust kõigi registreerunutega. Seni pole ministeeriumile laekunud aga infot selle kohta, et eestlased oleksid maavärinas kannatada saanud või vajaksid abi.

"Kohapeal viibijatel soovitame järgida Indoneesia ametivõimude juhised ning anda teada oma lähedastele Eestis, kas nendega on kõik korras. Välisministeerium ja Eesti aukonsul Balil jätkavad olukorra jälgimist," lisas Tarvis.