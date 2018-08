Veidrad ja kummalised väljakutsed on internetis levinud juba aastaid. Küll on populaarsuse nimel söödud kaneelipulbrit, teisel korral aga kastetud end üle jääkülma veega. Kui viimati mainitud tegevuse ajendiks oli õilis eesmärk, siis 2018. aastal populaarseks saanud challenge'id ületavad igasuguseid kaine mõistuse piire.

Aasta alguses ohustas (eelkõige) noorte inimeste tervist ja isegi elu „Tide Pod Challenge“, mis nägi ette värviliste pesuvahendikapslite söömist vaid seetõttu, et need nägid välja nagu maiustused. Hiljuti on päevakorda kerkinud aga juhtumid, kus internetihullustega kaasaminevad noored kallavad endale või oma sõpradele pähe kuuma, vahel lausa keevat vett.

Seda, kuivõrd rumala ja ohtliku tegevusega on tegu, näitab ilmekalt 15-aastase Kyland Clarki juhtum. Kyland vaatas koos sõpraga „Hot Water Challenge“ videoid ning hiljem otsustas sõber magavale noorukile kuuma vett pähe valada. „Nalja“ tulemuseks olid aga II astme põletused Kylandi kehal.

Õnneks on „Hot Water Challenge'i“ levik tunduvalt väiksem kui paljude teiste väljakutsete puhul, mis annab lootust, et vastupidselt vanema generatsiooni lemmiklausele pole noorus siiski veel totaalselt hukas.