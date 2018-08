"Minu laps läheb sel aastal esimesse klassi. Tean, et mitmetes ettevõtetes on see päev vaba, kuid meie ettevõttes on töö graafiku alusel ning 1. september, mis on see aasta laupäevane päev, on üks kiiremaid tööpäevi nädalas. Kas tööandja peaks selle päeva vabaks lubama?" küsib murelik töötaja Tööelu portaalis.

Tööinspektsiooni nõustamistalituse juhataja Kaire Saarepi sõnul ei kohusta kehtiv töölepingu seadus tööandjat andma töötajale 1. septembri puhul vaba päeva.

"Tööandja võib ettevõtte siseselt kehtestada korra, mille kohaselt on töötajatel, kellel on lasteaia ja/või kooliealine laps, 1. september vaba päev. Kui ettevõttes on selline kord, siis antakse ja tasustatakse nimetatud päev vastavalt kehtestatud korrale. Sel aastal tasub tähelepanu pöörata sellele, et 1. september langeb laupäevasele päevale, mistõttu võib lapse esimene koolipäev olenevalt koolist, olla nii 31. august kui 3. september. Sellisel juhul tuleb tööandjaga täpsustada, kuidas näeb ettevõtte sisekord vaba päeva kasutamist esimese koolipäeva puhul ette.

Kui Teie ettevõttes selline kord puudub, siis tuleb vaba päeva saamiseks sobivaks ajaks aegsasti põhi- või lapsepuhkus planeerida. Puhkuse planeerimiseks on järgmised võimalused:

Planeerida juba puhkuste ajakava koostamisel osa oma põhipuhkusest koolimineku ajale. Vanem, kes kasvatab kuni 7-aastast last, saab nõuda põhipuhkust talle sobival ajal (TLS § 69 lg 7 p 3). Puhkuste ajakava koostatakse hiljemalt 31.märtsiks ning sellel ajal tuleb lapsevanemal oma õigusest valida puhkus sobival ajal, ka teada anda. Põhipuhkust kasutatakse vastavalt ajakavale ning ajakavas saab muudatusi teha üksnes poolte kokkuleppel. Kui töötaja ei ole aasta alguses osa oma põhipuhkusest planeerinud lapse esimesele koolipäevale, siis põhipuhkuse aja muutmiseks on tarvis tööandja nõusolekut;

Kasutada seaduses ettenähtud tasustatud lapsepuhkust – kolm tööpäeva, kui vanemal on üks või kaks alla 14-aastast last ja kuus tööpäeva, kui vanemal on vähemalt kolm alla 14-aastast last või vähemalt üks alla kolmeaastane laps. Tööpäeva all on silmas peetud töötaja reaalset tööpäeva. Seega kui töötaja tööpäev on laupäevane päev, siis on sellel päeval lapsepuhkuse kasutamine võimalik. Lapsepuhkuse eest tasutakse Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäära alusel (TLS § 63 lg 1). TLS § 69 lg 3 kohaselt tuleb lapsepuhkuse kasutamisest ette teatada vähemalt 14 kalendripäeva kirjalikus vormis;

Kasutada tasustamata lapsepuhkust, mida on töötajal õigus nõuda, kui kasvatatakse kuni 14-aastast last või kuni 18-aastast puudega last. Tasustamata lapsepuhkust on õigus saada igal kalendriaastal kuni 10 tööpäeva (TLS § 64) ning etteteatamise tähtaeg on samuti vähemalt 14 kalendripäeva ning ette tuleb teatada kirjalikult. Ka tasustamata lapsepuhkuse puhul on tööpäeva all silmas peetud töötaja reaalset tööpäeva ehk kui töötaja tööpäev on laupäevane päev, siis on sellel päeval tasustamata lapsepuhkuse kasutamine võimalik.

Töölepingulistes suhetes peavad pooled teineteise suhtes käituma heauskselt, mõistlikult ja teise poole huvidega arvestades. Vaba päeva saamisele tuleb töötajal mõelda varakult, et tööandjal oleks aega puuduvate töötajate tõttu töö ümber korraldada."