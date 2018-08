Sacha Baron Coheni uus telesari "Who is America?" ("Kes on Ameerika?") on avalikkuse ette paisanud juba hulga piinlikke juhtumeid.

"Borati" täht on oma ümberkehastumisega vedanud ninapidi mitmeid väärikaid poliitikategelasi - kongresmenid on takka kiitnud väikelaste relvastamist, ühe osariigi senaator tõmbas kaamera ees püksid maha ja karjus sõna "nigger". Uusimas osas suutis Cohen panna Arizona senaatoriks püüdleva kõmulise šerifi Joe Arpaio ütlema, et võtaks Donald Trumpilt suuseksi vastu.

Koomik kehastub selles segmendis YouTube'i staariks nimega OMGWhizzBoyOMG. Ta uurib Arpaiolt, kas Trump on eales "kuldvihma" all käinud.