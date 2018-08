Eestis tegutsevate kaubanduskettide otsus korjata kassade juurest ära tasuta kilekotid on pannud inimesi pakendikasutuse üle mõtlema ja vähendanud kilekottide kasutamist viiendiku võrra, vahendab ERRi uudisportaal.

Rimi avalike suhete spetsialisti Katrin Batsi sõnul on 2016. aastal kaupmeeste liidus vastu võetud otsus, et kõige õhemaid kilekotte enam kassade juures tasuta ei jagata, mõjutanud nende tellimist sedavõrd, et varasemast tuuakse neid kauplusesse paarikümne protsendi võrra vähem.

Selveri ostudirektori Katrin Riisalu sõnul on vähenenud lisaks tasuta jagatud väikestele kottidele 25 protsenti ka suurte kilekottide kasutamine.

Maxima kaubanduse juhi Marko Põderi sõnul saab klientide tarbimiskäitumise muutumise põhja lausa öelda, et kui neid kotte tasuta vabalt saada ei ole, siis tuleb välja, et neid ei olegi tegelikult vaja.

Euroopa Liidus tarbitakse sada miljardit kilekotti aastas: suuremat osa neist kasutatakse vaid korra ja seejärel visatakse minema.