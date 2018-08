Miley Cyrusele ja tema näitlejast peigmehele Liam Hemsworthile teevad nalja kõlakad, et nad on lahku läinud. See, et nad pole veel abiellunud, ei näitavat mitte midagi.

TMZ.com viitab kuulsa paari usaldusisikule, kelle kinnitusel ei ole Mileyle ja Liamile formaalne abiellumine üldse tähtis. "Nende jaoks on tähtis see, et nad armastavad teineteist, et nad on õnnelikud ja tunnevad teineteise seltskonnast naudingut."

Miley olevat lausa öelnud, et ta ei tahagi abielluda, ehkki ta Liamiga 2016. aasta oktoobris kihlus. "Ta ei usu, et see ühtki inimsuhet paremaks teeks."

Kuigi noored pole oma suhet seaduslikuks teinud, on nad TMZ allika väitel kindlalt koos. "Nad mõlemad on hästi tšillid ja kahe jalaga maas. Nad on teineteise jaoks nagu loodud," ütleb teine allikas.