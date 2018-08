Eesti Päevalehe poolt tehtud Sotsiaalkindlustusameti (SKA) rehabilitatsiooniteenuse vaatlus näitab, et abivajajateni jõuab ainult pisku: suur osa nendeks teenusteks mõeldud rahast on kulunud bürokraatiale ja tegevustele, mis puudutavad planeerimist, juhendamist ja hindamist.

Eesti Päevalehe andmetel võib ühe inimese rehabilitatsiooni planeerimiseks, juhendamiseks ja hindamiseks kuluda üle 1100 euro, kuid samal ajal lubab SKA füsioteraapiaks anda vaid 117 eurot aastas. Isegi siis, kui teistest teenustest raha üle jääb, ei tohi füsioteraapiat saada rohkem kui selle summa eest aastas.

Piirang teeb tuska aga nii teenusepakkujatele kui ka abivajajatele: Adeli rehabilitatsioonikeskuse juhatuse liikme ning endise rehabilitatsiooniteenuste liidu esimehe Ahti Kallaste sõnul on enamik abivajajatest pikaaegsed puudega inimesed, kes vajavad juhendamise ja võrgustikutöö asamel pigem päris teenuseid.

Sotsiaalminister Kaia Iva sõnul on bürokraatia vähendamine kahtlemata oluline, kuid sotsiaalne rehabilitatsiooniteenus on kompleksteenus, mis on mõeldud keeruliste juhtude toetamiseks, kus tarvis meeskondlikku sekkumist: neil juhtudel on Iva sõnul teenuse planeerimine, juhendamine ja tulemuste hindamine teenuse loomulik osa.

