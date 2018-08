Daily Maili teatel oli Rick sõbratarie öelnud, et läheb rõdule suitsu tegema. Kui ta ei naasnud, läks naine rõdule ning leidis oma kallima selle all maas lamamast.

"Kolmanda korruse rõdu, kust Rick kukkus, oli väga ohtlik," toonitab Leduc, kes enda sõnul käis seal kolm nädalat tagasi koos Rickiga suitsetamas. "Sellel rõdul on väga madalad piirded," seletab mänedžer, kes usub, et Genest oli seljaga vastu rõdupiiret nõjatunud ning üle ääre kukkunud.

Leduc rõhutab, et Zombie Boy ei jätnud hüvastijätukirja ning et tema päevikus olid kirjas plaanid järgmisteks nädalapäevadeks.

The art we made was sacred to me and I was emotional, he was an incredible artist and his art and heart will live on. Rest In Peace 🙏 You beautiful soul. pic.twitter.com/0gXTJ6cHYB