Transpordisektor on hädas veokijuhtide puudusega, kuid lahendust probleemile ei paista. Ukraina ja Valgevene tööjõud pakub vaid ajutist leevendust.

"Nii rasket aega, nagu praegu on, ei tea, et oleks enne olnud," sõnas transpordifirma Stonewolf OÜ juhataja ja autoettevõtete liidu juhatuse liige Andrus Laul, kes on selles valdkonnas tegutsenud 12 aastat.

"Oleme otsinud autojuhte Bulgaariast ja isegi Kreekast ja Portugalist, aga ei saa võtta, pole keelt," rääkis Laul.

"Autojuhi elukutse ei ole noorte seas enam popp ja uusi autojuhte meil Eestist ei leia. Lahendus on võtta Valgevenest ja Ukrainast, aga kes teab, kui kauaks sealtki saab," kinnitas probleemi ka maanteekaubaveoga tegeleva Aviator OÜ juhatuse liige Urmet Maripuu.

