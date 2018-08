Täna, 6. augustil, algab Võrumaalt Ähijärvelt üle-eestiline matk, kus kolme nädalaga läbitakse kokku 1800 kilomeetrit RMK matkateid, et 26. augustiks jõuda Aegviitu. Matka kultuuriprogrammi juht Guido Kangur kutsus Vikerraadio saates "Vikerhommik" inimesi üles muusika ja luulega täidetud lõkkeõhtutest osa võtma.

Draamateatri näitleja, kes on RMK-ga koostööd teinud ligi 10 aastat, rääkis saates, et on ka ise suur loodushuviline ja matkaja. "Fotoaparaadiga mööda metsi meeldib mulle ikka kolada. Kogu matkateede võrgustik, mis Eestimaad läbib, on fantastiline!" Kangur soovitab igal eestlasel minna tutvuma Eestimaa loodusega. "Need rajad on ka jalgratastega läbitavad."

Üle-eestilise matka jaoks on RMK koostanud kultuuriloolise kaardi, mis on seotud matkaradade ajalooga. "Kõigil nendel matkaradadel on saja aasta jooksul midagi olulist juhtunud. Kas on mõni kirjanik inspiratsiooni saanud või kusagil mõni helilooja sündinud," rääkis Guido kultuuriprogrammi idee sünnist. Projekti raames on koostatud 17 luulelis-muusikalist õhtut, milles astuvad üles Eesti näitlejad ja muusikud. "Me ei pretendeeri olla Ööülikool, et mingit ajaloolist loengut anda," selgitas Guido. "Mina olen aidanud RMK-d sellega, et leida nendele õhtute lenäitlejaid ja muusikuid."