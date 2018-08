Pangadirektor kutsub asetäitja enda juurde: "Palgake tööle üks noor andekas helge mõistusega aus inimene, kes võiks mind mõne aasta pärast asendada."

"Ja kui see on tehtud?" uurib asetäitja.

"Niipea, kui ta on tööle võetud, vallandage ta otsekohe!"