Kuid Taavi Libe tõi vestlusesse teisegi teema: hiljuti avaldas Tsahkna arvamusartikli, millest võis jääda mulje, et riigikogu liikmel on tegelikult tarvis teha väga vähe tööd. Tsahkna selgitas, et arvutas töötunnid kokku ning leidis, et kui parlamendisaadik on tubli ning käib kõikjal kohal, tuleb tal nädalas panustada vaid 14 tundi.

Praegu parteitut Margus Tsahknat "Vikerhommikus" intervjueerinud Taavi Libe uuris alustuseks, kas poliitikust on saamas Eesti 200 tegevjuht. "Ei, kindlasti minust ei saa Eesti 200 tegevjuhti," vastas Tsahkna. "Ma olen käinud Eesti 200 üritustel ja nende ajurünnakutel ja see sisu, mida nad seal arutavad ning kastist väljas ideed - need on tegelikult väga sümpaatsed, aga kindlasti minust ei saa tegevjuhti," lubas ta ja lisas, et elab liikumisele lihtsalt kaasa. Seda, kas Eesti 200 muutub erakonnaks, pole Tsahkna teada veel langetatud.

Riigikogu liige Margus Tsahkna ütles esmaspäeval Vikerraadio hommikuprogrammis, et temast Eesti 200 tegevjuhti ei saa. Kelle ridades ja kas poliitik tulevastel riigikogu valimistel kandideerib, lubab ta avaldada sügisel. Küll aga on kindel, et septembris esitab ta parlamendile rea ettepanekuid, et korraldada ümber riigikogu liikmete töö.

"Kui riigikogu liige töötab kuus umbes 40 tundi - üks nädal on ju veel ka vaba, sest nad käivad kohtumas valijatega, siis tavaline inimene töötab nädalas 40 tundi," tõi poliitik välja ja lisas, et suvel puhkab riigikogu kolm kuud, jõulude paiku ühe kuu.

Ta andis mõista, et sellise töökoormusega saaksid parlamendis töötada ka need, kes pole elukutselised poliitikud. Tsahkna viitas Eesti 200 ühe liikme poolt öeldule: "Ja see, mida Meelis Niinepuu ettevõtjana ütles: väga paljud inimesed, kes on oma valdkondades kompetentsed - õpetajad, ettevõtjad, päästjad, kes iganes - võiksid kandideerida riigikokku ja tuua oma eriala kohta värskust ja asjatundlikkust. Aga nad ei tee seda, sest täna on riigikogu liikme töö täiskohaga. Ja seda võiks lihtsalt ümber kohaldada."

Riigikogu võiks kohtuda kuus ühe nädala

Et oma eriala spetsialistid sooviksid rahvasaadikuteks hakata, otsustas Tsahkna otsida võimalusi, kuidas korraldada riigikogu töökorraldust ilma põhiseadust muutmata juba järgmisteks valimisteks ümber. Näiteks võiks Tsahkna arvates riigikogu kohal käia ühel nädalal kuus.

Ta kirjeldas, lisaks võiks igal saadikul olla käeulatuses avaliku konkursi alusel palgatud nõunik, kes aitaks närida läbi juriidilisi tekste. Raha selleks võiks võtta erakondadele antavast toetusest. "Minu ettepanek on, et riigikogus esindatud erakonnad saaksid, nii nagu Soomes, võrdselt rahastatud," ütles ta, et summa võiks jääda 200 000 euro juurde. "Ja selle raha eest võiksid nad palgata needsamad nõunikud."

Mis puudutab riigikogu liikme palganumbrit, võiks see Tsahkna arvates sõltuda sellest, kui palju keegi rahvasaadikuna ajaliselt panustab. "See on üldsuse õiglustunde teema," ütles ta. "Aga täna oma valdkonna tippekspert ei tule riigikokku palga pärast: nemad saavad oma valdkonnas rohkem palka."

Elukutselised poliitikud ei kaoks

Mis saaks sel juhul elukutselistest poliitikutest? "Ma arvan, et elukutselised poliitikud võiksid sinna kindlasti ka jääda," vastas rahvasaadik. "Näiteks komisjonide esimehed ja riigikogu juhatus: nemad peavad tagama selle, et riigikogu seadusloome protsess pidevalt käiks."

"Aga olles ise riigikogu liige juba aastast 2007, võin täiesti rahulikult öelda, et esindusdemokraatia, eriti veel nii nõrga riigikogu röökorralduse puhul, ei vaja täistööajaga elukutselisi poliiitkuid. Paratamatult on see nii, et kui sul on töö ja sa saad selle eest palka üle kolme ja poole tuhande, siis sa selle eest ju ka seisad, et sult keegi seda ära ei võtaks," kirjeldas Tsahkna, et valimistel on tihti näha, et võitlus ei käi mitte ideede, vaid tagasivalimise nimel.

Taavi Libe küsimusele, kas poliitik kavatseb tulevastel valimistel ka ise kandideerida, vastas Tsahkna, et pole veel otsust teinud. "Kui ma läksin eelmisel aastal IRList ära ja istusin sinna akna alla, siis mul olid teised plaanid ja need ei ole veel luhtunud," lisas ta. "Oma saatuse otsused teen ma kindlasti enne suve lõppu või sügise alguses."