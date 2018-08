Pühapäeval Indoneesiat tabanud maavärinat saatis seal elava Kristjani sõnul justkui korin või müdin. Rappuvale maale vaatamata kohtas ta ühes kaaslasega kogunemispunktis kohalike asemel vaid ühte välismaalast. "Olukord algas õhtusel ajal umbes kella 20 paiku, kui kodus koos tüdrukuga filmi vaadates kuulsime kummalist heli," kirjeldab Kristjan, et maapõuest tulnud helid meenutasid korinat või müdinat. "Kiirelt asendus see akende värisemisega. See hetk oli selge, et tegu on maavärinaga. Tegime kiired sammud toast välja, et vältida rusude alla jäämist juhul kui värin peaks minema järsult intensiivsemaks." Kristjani sõnul elab temaga samas kompleksis rohkelt inimesi. Ent sellele vaatamata ei paistnud kogunemispunktis olema pea kedagi. "Ainult üks välismaalasest mees, kes ootas ehmunult koos meiega, veendumaks, et uusi värinaid ei ole tulemas. Värin ise kestis lühikest aega, ligikaudu 10 kuni 15 sekuntit, kuid oli tuntav ja maa oli seistes ebakindel."

Kristjan tunneb rõõmu, et tema tüdruksõber on kohalik, kes teab, kuidas sellises olukorras käituda. "Ta selgitas, et on vaja minna nii kiiresti kui võimalik välja, jättes kõik maha ning oodata 10 minutit tasases kohas kus ei ole varisemisohtu." Kogu info tuleb Kristjani sõnul olukorda sattudes ise üles otsida. "Enamasti on vaja ise välja uurida, mida teha ning põhiline kriisi-info edastatakse indoneesia keeles," lisab ta.

Nõnda kogunemispunktis seistes arvas Kristjan, et hullem ongi möödas. Ent nii lihtne asi siiski polnud. "Järgmine tegevus oli veenduda, et tsunamiohtu ei ole. Kuna asume rannale lähedal, siis on äärmiselt ohtlik olla tsunami tee peal," kirjeldab ta. Kristjani tüdruksõber avas kohaliku uudistekanali ning selgus, et kogu piirkonnale on tsunamihoiatus tõepoolest ka antud. "Hakkasime kiirelt esmavajalike asju pakkima ning valmistuma sõiduks sisemaale ja kõrgemale. Vahepeal oli veel värinaid ja ranna äärest tuli teateid ebastabiilsest lainetusest," ütleb Kristjan, et tsunami teel olemisega riski võtta ei tahetud. Nõnda asusid nad peagi sisemaa poole teele. "Õnneks pärast 20 minutit sõitu kuulutati vastava riigiasutuse poolt, et tsunamiohtu siiski pole. Pöörasime otsa ümber ja läksime koju tagasi," kirjeldab ta. Uni aga rahulik polnud: maavärinaid kajastava mobiilirakenduse hoidsid nad öösel lahti ning nii mõnelgi korral kadus sõba silmilt.