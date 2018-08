Hea aeg muudatuste tegemiseks tööl. Sinusse suhtutakse kui autoriteeti. Õnnestub parandada vanu vigu ja muuta just neid asju, mille muutmise vajaduses oled ammu veendunud.

Oled võimeline ennast maksma panema, oma tahtmist saavutama. Vanad vead õnnestub ära parandada, edu tõotavaid muudatusi sisse viia.

Kui oled naine, pühendu välimuse eest hoolitsemisele, oled suhetes hell ja hooliv kaaslane. Kui aga oled mees, on sul lihtsam naiste keerukat tunde- ja mõttemaailma mõista.

Kohustustega hakkama saamine edeneb lausa lennates. Vahet pole, kas teed tööd või korraldad kodus midagi ümber. Läbisaamine lastega on suurepärane.

Kui oled üksik, mine inimeste sekka – võid kohata kedagi, kes pikemaks ajaks su kõrvale jääb. Kui sul on tööl kellegagi konflikte olnud, õnnestub sõbralikult ära leppida.

Kui pead kellegi alluvuses töötama, on ülevalt poolt tulevad käsud sinu suhtumisega kooskõlas. Suhete liinis loob aeg võimalusi romantiliseks koosolemiseks.

Kui oled armunud, võib armastuse avaldamiseks sobiv hetk olla. Kui oled mees, on lihtne leida naistega ühist keelt. Kui oled aga naine, suudad oma veetluse eriliselt välja tuua.

Sind tõmbab reisima, avastama kaugeid maid ja suhtlema välismaalastega. See pakub sulle rõõmu, aga kui tahad midagi tõeliselt kasulikku teha, keskendu tööasjadele.

Tunned end tööl sõiduvees. Kolleegid ja ka kliendid on sinu suhtes sõbralikud ja abivalmid. Naerata neile ja sa näed – elu naerab vastu! Erimeelsusi annab siluda.

Palju õnne, Lõvi! Algamas on aastaring, mil on jõudu edasi pürgimiseks, oluliste muudatuste tegemiseks. Sõprade toetus annab jõudu edasi minna. Salajastest unistustest või varjatud tunnetest peaksid usaldusväärsele inimesele rääkima. Nii töö kui suhete vallas õnnestub saavutada just seda, mida sa ise kõige rohkem tahad ja vajad.