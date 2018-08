Otsinud läbi kõik kirjutuslaua laekad, küsib luuletaja närviliselt oma naiselt:

"Kuhu on jäänud see luuletus, mille ma alles eile õhtul kirjutasin?"

"Võib-olla on Peeter selle puruks rebinud?"

"Ära aja mind naerma! Laps ei oska veel ju lugeda!"