Prokuratuur peab Viru vanglas istuvat Andrei Tali sedavõrd ohtlikuks, et taotles kohtult mehele lähenemiskeeldu oma endise naise suhtes, kuigi Tali kannab vanglas eluaegset karistust ega pääse ise kuidagi naist ohustama.

Tali ähvardas naise vägistada ja tappa, süüdata tema maja, samuti ähvardas ta röövida ja tappa naise lapse.

Prokuratuuri pressiesindaja Jelena Filippova sõnul on Tali endisel naisel põhjust karta - Talil on vabaduses tuttavaid, kes võivad mehe käsul ähvarduse ellu viia. Lähenemiskeeld võimaldaks keelata Talil naise edasise ähvardamise.

Viru maakohtu pressiesindaja Jelena Muttoneni sõnul kohus aga keeldu vajalikuks ei pea: „Kriminaalasja materjalides puuduvad sellised tõendid, mis annaksid alust arvata, et kahtlustatava ja kannatanu vahel toimuv suhtlemine on intensiivselt agressiivne ja ähvardav, pigem tuleb nõustuda kahtlustatava seisukohaga, et tegemist on ühekordse peretüliga.”

